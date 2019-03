Le Grand Conseil fribourgeois a une nouvelle fois abordé jeudi la sensible question de l'Hôpital fribourgeois (HFR). Les députés ont accepté un postulat et un mandat sur l'avenir de l'établissement, deux instruments qui conduiront à la publication d'un rapport.

L’objectif du postulat, déposé en septembre, consiste à permettre au conseil d’administration d’établir une stratégie. Les députés l'ont accepté très largement, par 86 voix, contre 4 et 2 abstentions. Le texte émane des élus PLR Johanna Gapany et Jean-Daniel Schumacher.

Ces derniers estiment "nécessaire de discuter et de définir la mission de l'HFR au niveau politique avant que le Grand Conseil ne se prononce sur des éléments décisifs" quant à l’avenir de l’établissement hospitalier.

Paysage cantonal

Les considérations s’intéressent à la gestion du personnel, la structure à plusieurs sites, le type d’intervention médicale à réaliser ou encore un nouveau projet de construction. Le rapport devrait contenir notamment les missions d’intérêt public confiées à l'HFR, à court, moyen et long terme.

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs devraient aussi y figurer. Plus largement, les auteurs du postulat veulent aborder la coordination entre tous les prestataires de soins dans le canton et hors canton, à savoir l'HFR, les cliniques, les médecins privés, les hôpitaux universitaires voisins, Berne et Lausanne.

Phase de transition

Le Conseil d’Etat s’est montré favorable au postulat baptisé "HFR: la mission avant tout". Selon l’exécutif, le texte s’inscrit dans la continuité d’une série de requêtes concernant l’avenir de l'HFR. Le rapport demandé sera en outre intégré à celui requis par un autre postulat concernant l’état des finances de l’établissement hospitalier.

La conseillère d'Etat Anne-Claude Demierre, en charge de la santé, a précisé que le gouvernement proposera de nouveaux membres du conseil d'administration en mai. L'aspect de la stratégie est rendu problématique par le fait que l'organe de surveillance se trouve dans une phase de transition, a reconnu la magistrate socialiste.

Mandat accepté

Outre le postulat, les députés ont accepté jeudi le mandat déposé en octobre par dix députés, majoritairement de gauche. Ceux-ci interpellent sur la mission stratégique et le financement de l'HFR et s’inscrivent dans la lignée du postulat Gapany/Schumacher.

Le Conseil d’Etat a accueilli également d’un bon œil le mandat. Il a délivré les mêmes explications que pour le postulat, en y voyant un enchaînement d’instruments parlementaires touchant à l’avenir de l'hôpital public du canton.

