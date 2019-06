Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi à l'unanimité les comptes 2018 qui bouclent sur un déficit de 33,3 millions de francs. Ce résultat présente une amélioration de près de 4 millions par rapport au budget.

L'absence de budget lors des deux premiers mois 2018 a joué un rôle sur le résultat, a déclaré le conseiller d'Etat Laurent Kurth. "Si le déficit est plus bas que prévu, il n'est pas encore satisfaisant", a ajouté le chef des finances.

Ce dernier note toutefois que le déficit a pu être réduit de moitié en deux ans. Ce résultat représente un nouveau pas vers l'équilibre financier visé pour l'exercice 2020, a expliqué Laurent Kurth.

"Notre groupe est soulagé mais non satisfait de constater un déficit légèrement inférieur au budget", a déclaré le PLR Didier Boillat. Ce dernier déplore néanmoins que le canton soit un des deux seuls en Suisse à avoir enregistré un déficit en 2018.

Le député regrette aussi que l'endettement reste élevé et que le résultat ne soit pas conforme aux mécanismes du frein à l'endettement. En effet, le déficit représente 1,7% des revenus déterminants, alors que la limite autorisée est fixée à 1%.

Investissements faibles

L'absence de budget en début d'année 2018 a "sûrement eu un impact positif sur le résultat des comptes" mais a plongé l'administration cantonale, les institutions subventionnées et surtout la population la plus précarisée du canton dans une grande incertitude, explique le groupe socialiste. Sylvie Fassbind-Ducommun a ajouté s'inquiéter de la pression sur le personnel de l'Etat et des investissements faibles qui nécessitent un engagement accru.

Les investissements nets se montaient à 48,4 millions de francs en 2018, un montant inférieur de 28,2 millions à celui inscrit au budget. Cet écart découle du retard pris dans la réalisation de divers projets et des recettes d'investissements plus élevées que prévu.

Pour le groupe POPVertsSol, même si le Conseil d'Etat a fait maigrir au-delà du raisonnable les financements et les effectifs des institutions chargées de fournir les prestations attendues par la population, il reste au final un déficit de plus de 30 millions de francs. "On mesure l'étendue du chemin à parcourir", a déclaré le Vert Patrick Herrmann.

Le député a ajouté que "l'Etat n'est pas une entreprise. La santé et les prestations sociales ne riment pas avec rentabilité". Laurent Kurth a répondu que le rôle de l'Etat est d'être solide financièrement afin de pouvoir assurer la cohésion, la prospérité, l'éducation et les investissements à réaliser.

Déficit structurel

De son côté, le groupe UDC est perplexe et inquiet face au résultat des comptes 2018. "On a du mal à imaginer un équilibre pour bientôt", a expliqué Niels Rosselet-Christ. Le résultat de fonctionnement laisse apparaître un déficit de 92 millions de francs qui ne diminue guère d'année en année.

Pour le groupe Vert'Libéral-PDC, "malgré des efforts certains dans la maîtrise des dépenses des départements, le canton continue d'avoir un déficit structurel de 50 à 100 millions de francs". Les finances de l’Etat restent donc beaucoup trop largement tributaires des fluctuations en matière de rentrées fiscales.

Neuer Inhalt Horizontal Line