Ce contenu a été publié le 15 septembre 2018 18:43 15. septembre 2018 - 18:43

Les Championnats d'Europe de 3x3 de Bucarest n'ont pas souri aux équipes de Suisse. Les messieurs comme les dames ont été éliminés dès la phase de poules après avoir perdu leurs deux matches.

Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et Badara Top ont successivement subi la loi de la Slovénie (21-16) et de la France (21-14) dans la poule B. Ce sont donc les Slovènes, médaillées de bronze de la dernière Coupe du monde, et les Français qui se hissent en quarts de finale.

Marielle Giroud, Nancy Fora, Evita Herminjard et Cinzia Tomezzoli ont quant à elles été dominées par l'Ukraine (21-11) et par l'Espagne (21-13) dans le groupe A. L'Ukraine, tête de série no 1, et l'Espagne, 7e de la Coupe du monde 2018, joueront ainsi les quarts de finale.

Les deux équipes de Suisse n'ont pas à rougir de leur échec, la formation masculine étant qui plus est privée d'un de ses piliers (Natan Jurkovitz, blessé). Elles étaient sur le papier inférieures à leurs adversaires, et n'ont pas pu se sublimer samedi à Bucarest.

