Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 16:18 13. mars 2018 - 16:18

Plus de 2500 bibliothèques et bibliothécaires sont désormais réunis au sein de Bibliosuisse. Cette faîtière est issue des deux principales organisations actives jusqu'alors dont les assemblées ont décidé la fusion lundi à Bienne.

Bibliothèques information Suisse (BIS) a accepté la fusion par 346 voix contre 26, tandis que la Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique (CLP) a dit oui à la même question par 128 voix contre 20, ont indiqué mardi les deux organisations dans un communiqué commun.

La nouvelle organisation sera portée sur les fonts baptismaux lors d'un Congrès des bibliothèques suisses fin août à Montreux (VD). Il entrera formellement en activité au 1er janvier 2019.

Bibliosuisse aura pour objectifs de représenter les intérêts des bibliothèques et de leur personnel. Il incombera aussi à la nouvelle faîtière d'assurer la responsabilité des formations professionnelle et continue, ainsi que la communication à l'intérieur de la branche et vis-à-vis du public, précisent BIS et la CLP.

Elle appelle d'autres groupes d'intérêts spécialisés ou régionaux à se joindre à eux. En devenant sections de Bibliosuisse, ils conserveront leurs spécificités tout en renforçant la voix des bibliothèques helvétiques.

