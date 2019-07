Les dix plus grandes bibliothèques de Suisse abritent plus de 55 millions d'ouvrages. En 2018, 205'225 utilisateurs y ont emprunté 4,56 millions de livres, de journaux ou d'archives sonores.

Ces chiffres ont été publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Parmi les documents proposés figurent livres, revues, manuscrits, microfilms, enregistrements sonores, documents images ou audiovisuels, cartes, supports de données et autres médias. Avec ses 9,4 millions d'ouvrages, c'est la bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich qui propose l'offre la plus large.

Parmi les autres plus grandes bibliothèques de Suisse, on trouve la Bibliothèque nationale à Berne, la bibliothèque centrale à Zurich ainsi que les bibliothèques universitaires et cantonales à Lausanne, Bâle, Berne, Fribourg, Genève et Zurich. La plus fréquentée a été la bibliothèque centrale de Zurich, avec plus de 49'000 utilisateurs.

Vers le numérique

Grâce à la numérisation des ouvrages, de nouvelles formes de diffusion, d'accès et de transmission du patrimoine culturel se sont créées. Les pratiques d'achat et de constitution des collections se sont modifiées.

Ce constat est particulièrement prégnant pour les bibliothèques universitaires. A la pointe des transformations numériques, elles ont consacré 62% des frais d'acquisition à des documents électroniques en 2018, contre 57% en 2017 et seulement 21% en 2004.

