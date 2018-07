Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

4 juillet 2018 09:30

Les drones dérangent les oiseaux et les animaux sauvages (archives).

Les drones pénètrent dans des zones jusqu'alors préservées et dérangent les oiseaux et d'autres animaux sauvages. Ce qui peut menacer leur reproduction et donc leur survie. Plusieurs organisations ont défini des règles de comportement pour les pilotes de drones.

La Conférence pour la forêt, la faune et le paysage, la Station ornithologique de Sempach ainsi que de nombreuses autres organisations publient cette brochure, qui édicte de nouvelles règles, ont-elles indiqué dans un communiqué mercredi. La Fédération suisse des drones civils les fait appliquer de manière contraignante pour ses membres.

www.safedroneflying.ch

