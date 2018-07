Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les 12 enfants et leur entraîneur de football miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande sont "en bonne santé", selon la marine thaïlandaise. Celle-ci a publié mercredi une deuxième vidéo des infortunés.

"Après avoir mangé, ils ont tous été examinés par un médecin militaire", précise la marine. Elle ne se prononce toutefois pas pour l'heure sur le jour de leur évacuation, compliquée avec de longs passages de plongée.

Dans cette vidéo enregistrée mardi, on voit onze des enfants dire, bonjour, leur nom, puis "je suis en bonne santé". La marine n'a pas expliqué dans un premier temps pourquoi le 12e enfant ainsi que le jeune entraîneur de 25 ans n'ont pas enregistré de message.

Leur entraînement de plongée a commencé et la confirmation de leur bon état de santé laissait espérer une évacuation rapide. L'opération est cependant délicate et les secouristes ont prévenu qu'ils ne voulaient pas hâter le mouvement: le parcours de retour est de plusieurs kilomètres dans des boyaux tourmentés, avec de longs et difficiles passages sous l'eau.

Quatre kilomètres

Equipements de plongée, vivres et médicaments ont été acheminés à l'intérieur mardi. "Il faut les entraîner... Voyons de quoi ils sont capables", avait tempéré le gouverneur le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, chef de la cellule de secours.

Dans l'intervalle les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter leur sortie. Car il s'agit de parcourir plus de quatre kilomètres les séparant de la sortie, en partie inondés.

"Nous nous apprêtons à les évacuer par là où ils sont entrés et pompons le plus possible d'eau afin qu'ils n'aient pas à plonger", ou alors seulement sur une courte distance, avait aussi expliqué mardi Anupong Paojinda, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Suivi en direct

Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques, émaciés mais "sains et saufs", à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie.

Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, située à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux.

La découverte des enfants a suscité la liesse dans le pays après des journées de recherches difficiles, entravées par des pluies torrentielles. La télévision continue de suivre en direct l'opération.

