Quand la compétition bat son plein, ils sont dans le sillage de l'entraîneur. Mais l'accalmie permet à Dimic, Londono, Oppliger ou Vanetta d'évoquer le métier d'entraîneur adjoint en Super League.

La période ne change pas: les entraîneurs adjoints sont à l'ombre. Même si au confinement à domicile, ils préfèrent généralement le dos de leur référent. Celui à qui ils murmurent, ils suggèrent des idées ou challengent des approches auxquelles ils n'adhèrent pas totalement. Selon l'organigramme de leur club, ils sont là pour assister ou pour adjoindre leurs compétences à celles d'un entraîneur principal qui s'expose à la lumière. A la pression aussi.

Le rôle idéal, celui dont on attend le moins des comptes? "Non, on vit la pression autant que le coach principal, réfute Pascal Oppliger, bras droit de Joël Magnin à Neuchâtel Xamax. Disons qu'il est un paratonnerre pour nous. Mais au fond de nous, nous vivons la même pression." En Super League, les numéros 2 sont tous soumis aux mêmes exigences que leur supérieur hiérarchique: le résultat. Un des rares points communs à tous les entraîneurs adjoints.

Un métier qui varie entre les clubs

Car le cahier des charges varie partout. Pour Matteo Vanetta, l'un des deux assistants de Gerardo Seoane à Young Boys, "la structure d'un club détermine que l'entraîneur adjoint puisse aller plus ou moins en profondeur dans son travail." En d'autres mots, bien qu'étant de la même génération, Vanetta ne fait pas exactement le même métier qu'Oppliger, Bojan Dimic à Servette ou Oscar Londono à Sion.

"A YB, le staff est organisé selon les compétences de chacun, poursuit l'ancien défenseur. Les membres ont été choisis en fonction de leur profil. Me concernant, j'ai été désigné car je suis un formateur et je suis là pour faire le lien avec la section juniors. Aussi, je m'occupe de tout ce qui est défensif. Chacun travaille sur ses qualités."

L'organisation bernoise fait figure d'exception en Suisse. Pas tous les entraîneurs peuvent compter sur deux adjoints. En fait, la tendance est à les "subir" plus qu'à les choisir. Dimic, par exemple, a été promu adjoint de Meho Kodro lorsque ce dernier est arrivé à Servette en janvier 2017 et a continué avec Alain Geiger. Londono a lui été choisi par Stéphane Henchoz, avant de reprendre le poste à la nomination de Ricardo Dionisio.

En revanche, Oppliger, qui entraînait Portalban en 2e Ligue inter, était le choix de Joël Magnin: "Il cherchait quelqu'un de la région et vu mon passé de joueur au club, je correspondais au profil. Et, dans le partage des tâches, il voulait quelqu'un porté sur le secteur défensif."

Car dans le fonctionnement au quotidien, la collaboration est généralement valorisée. Qui dit entraîneur ne dit pas forcément animateur de séance. "Ricardo (Dionisio) veut que son staff soit très impliqué dans l'entraînement, mentionne Londono. Généralement, soit José Sinval (ndlr: l'autre adjoint), soit moi prenons l'échauffement et ensuite Ricardo s'occupe des exercices analytiques, où nous l'assistons."

Reste qu'il y a autant d'attentes à l'égard d'un entraîneur assistant qu'il y a de coachs principaux. "Henchoz me donnait plus de travail à l'entraînement et lui s'occupait plutôt des mises en place", poursuit le Sédunois.

Une certaine influence

Et puis, l'adjoint fait souvent le lien avec les joueurs. "Il y a toute une gestion humaine, c'est le plus gros du travail, note l'ancien coach du Stade Nyonnais (où Dionisio faisait partie de son staff). Il faut garder les joueurs sous tension et chercher à les comprendre." Mais sans trahir le coach, insiste Dimic: "On doit répondre aux joueurs avec les mots et les principes de l'entraîneur principal et ne jamais y déroger. Sinon, on peut vite aller dans le mur."

En dehors du terrain, le partage d'idées et d'analyses est régulièrement insufflé par les entraîneurs. Mais leurs adjoints peuvent aussi avoir un rôle capital. Si les choix finaux appartiennent au numéro 1, ils peuvent faire jouer leur influence: "Si le coach est très convaincu, je ne cherche pas à le faire douter, explique Vanetta. En revanche, s'il n'est pas certain, je suis là pour l'ouvrir à d'autres perspectives."

Un exemple concret? "Avant la saison, lorsqu'on s'est demandé s'il fallait que l'on continue à pratiquer du jeu, nous avons eu une discussion profonde avec Alain (Geiger) et j'ai dit qu'il fallait le faire", se souvient Dimic, lequel a donc peut-être contribué à sa manière à la bonne saison servettienne. "Être un béni oui-oui ne correspond pas à mon idée d'entraîneur", résume le Genevois.

Calife à la place du calife?

De quoi se demander si l'adjoint ne rêve pas d'être calife à la place du calife? "Personnellement, je ne pense pas être adjoint longtemps, j'ai besoin de responsabilités, souligne Vanetta. Je vis cela comme une expérience pour finaliser ma formation d'entraîneur, mais je sais que dans deux ans je ne serai plus adjoint."

Dimic souscrit à l'idée de l'apprentissage: "Chaque entraîneur a des ambitions, mais il ne faut pas brûler les étapes. Ce que je vis aujourd'hui, c'est très enrichissant." Pour Oppliger comme pour Londono, l'opportunité de (re)toucher au monde professionnel était à ne pas rater. "50'000 personnes aimeraient être à ma place", lance ce dernier. Il n'est pas prêt de la lâcher.

