Employant quelque 500 collaborateurs et sis à Birmensdorf (ZH), le WSL s'occupe notamment de l’utilisation et de la protection des habitats naturels et des paysages ruraux, mais aussi des dangers naturels.

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (EPF) souhaite fusionner deux instituts de recherche de la Confédération. Près de 900 collaborateurs sont concernés. Le nouvel institut devrait renforcer le "rayonnement" des EPF.

Les deux organes concernés par la fusion sont l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), et celui des sciences et technologies de l'eau (Eawag). Le Conseil des EPF a pris cette décision en septembre dernier en tant qu'autorité de supervision.

Interrogé par l'agence Keystone-ATS, Gian-Andri Casutt, porte-parole du Conseil, a confirmé l'information publiée mercredi par le "Blick". Le Conseil des EPF entend ainsi établir "un institut de classe mondiale" dans les domaines de l'environnement et de la durabilité, a-t-il dit. L'occasion, notamment, de renforcer le rayonnement de la recherche effectuée au sein des EPF.

Deux ans de discussions

Les futures activités du nouvel institut seront définies ces prochains mois. Les plans concrets devraient être présentés au public fin octobre, a précisé M. Casutt. Selon lui, il ne s'agit pas de faire des économies, mais plutôt de mieux coordonner les recherches.

Le porte-parole a réfuté la critique relayée par le "Blick" selon laquelle les deux instituts concernés n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer: "Un groupe de travail se penche sur ces plans depuis bientôt deux ans", a-t-il affirmé. Ce groupe aurait aussi eu des discussions avec les deux instituts.

Employant quelque 500 collaborateurs et sis à Birmensdorf (ZH), le WSL s'occupe notamment de l'utilisation et de la protection des habitats naturels et des paysages ruraux, mais aussi des dangers naturels. L'Eawag mène lui en particulier des recherches sur la protection des eaux. Quelque 380 collaborateurs travaillent sur ses sites de Dübendorf (ZH) et Kastanienbaum (LU).

Neuer Inhalt Horizontal Line