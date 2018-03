Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 janvier 2011 16:55 11. janvier 2011 - 16:55

Tallinn - Après leur passage à l'euro le 1er janvier, les Estoniens ont eu une idée pour chauffer leur chez soi. Ils ont utilisé les vieux billets de banque de leur ancienne monnaie nationale comme combustible.

L'Estonie, l'un des trois pays baltes sortis du giron soviétique en 1991, est devenue le 1er janvier le 17e membre de la zone euro, et le 3e pays ex-communiste à avoir adopté la monnaie européenne, après la Slovénie en 2007 et la Slovaquie en 2009.

La couronne estonienne avait été créée en 1992 pour remplacer le rouble soviétique. Elle reste en circulation parallèlement à l'euro jusqu'à vendredi à minuit, mais les Estoniens ont déjà massivement échangé leurs économies.

"Lundi à midi, il y a eu 255 millions d'euros en circulation en Estonie, et une somme légèrement inférieure en couronnes, équivalant à 250 millions d'euros", a précisé mardi à l'AFP le porte-parole de la banque centrale, Viljar Raask.

Le métal des pièces servira à frapper les pièces d'euros estoniennes, actuellement confectionnées en Finlande, ou sera vendu à d'autres pays.

Les pièces de monnaie ont d'ailleurs progressivement perdu leur utilité en Estonie, étant donné le cours fixe de la couronne s'échangeant à 15,6466 pour un euro.

Neuer Inhalt Horizontal Line