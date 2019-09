Les rebelles Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa en 2014 et contrôlent depuis de larges portions du nord du Yémen (archives).

Washington est en discussion avec les rebelles chiites Houthis pour tenter de trouver une solution à la guerre au Yémen, a déclaré jeudi un diplomate américain de haut rang. C'est la première fois qu'un responsable américain évoque publiquement de tels pourparlers.

"Nous avons (...) des pourparlers dans la mesure du possible avec les Houthis pour essayer de trouver une solution négociée mutuellement acceptable au conflit", a déclaré à la presse David Schenker, assistant du secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient.

"Nous nous concentrons (...) sur les efforts visant à mettre fin à la guerre au Yémen", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis "travaillent" avec l'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths "et nous sommes en contact étroit avec nos partenaires saoudiens", a précisé le responsable américain lors d'une conférence de presse dans la base aérienne d'Al-Kharj, au sud de Ryad.

Négocier un cessez-le-feu

L'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition qui intervient militairement au Yémen depuis mars 2015 contre les Houthis soutenus par l'Iran. Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté mercredi que les Etats-Unis s'apprêtaient à entamer des pourparlers directs avec les rebelles chiites.

L'initiative intervient après l'intensification par les Houthis des attaques de missiles et de drones contre l'Arabie saoudite et sur fond de tensions régionales. Selon le WSJ, citant des responsables familiers avec ce dossier, Washington "cherche à inciter l'Arabie saoudite à prendre part à des pourparlers secrets à Oman avec les dirigeants Houthis dans le but de négocier un cessez-le-feu".

L'équipe de négociateurs américains sera dirigée par Christopher Henzel, un diplomate chevronné qui est devenu le premier ambassadeur de l'administration Trump au Yémen en avril, selon le WSJ.

Sous l'administration de Barack Obama, les responsables américains ont eu de brefs contacts avec les Houthis en juin 2015 afin de les convaincre d'assister à pourparlers de paix parrainés par l'ONU à Genève. La conférence de Genève et d'autres négociations n'ont pas réussi à mettre fin au conflit au Yémen.

"Il y a aussi des inquiétudes grandissantes à Washington sur le fait que l'Arabie saoudite ne veut pas sérieusement mettre fin au conflit", écrit le Wall Street Journal.

Neuer Inhalt Horizontal Line