Parmi les groupes de marchandises, les instruments de précision ont enregistré une solide hausse des exportations en août (+1,6%, nominal) tandis que les machines et l'électronique (-0,2%) ont stagné et que les produits chimiques et pharmaceutiques ont essuyé un repli (-1,1%) (archives).

KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(sda-ats)