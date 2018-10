Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

15 octobre 2018

Le nombre de faillites a progressé, en particulier dans l'Est et le Nord-Ouest de la Suisse (archives).

Les faillites d'entreprises ont progressé en Suisse en septembre. Au total, 449 procédures d'insolvabilité ont été ouvertes, soit une hausse de 3% sur un an, indique le cabinet d'informations économiques Bisnode D&B lundi.

Depuis le début de l'année, la tendance est à la hausse, avec 3580 faillites entre janvier et septembre, correspondant à un bond de 3%.

Toutefois, la situation diverge selon les cantons. Ainsi, le nombre de procédures d'insolvabilité ouvertes dans la région de Zurich est en repli de 2% depuis le début de l'année tandis qu'il recule de 1% au Tessin et en Suisse romande sur la même période. Dans les autres grandes régions, le nombre de faillites a progressé, en particulier dans l'Est de la Suisse (+9%) et le Nord-Ouest (+8%), selon le communiqué.

En parallèle, de nouvelles inscriptions au registre du commerce ont eu lieu, avec le chiffre de 3080 en septembre, ce qui correspond à un repli de 7% sur un an. Avec 31'970 nouvelles inscriptions entre janvier et septembre, la tendance est toutefois stable par rapport à l'année précédente.

