Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a remporté la 19e étape du Giro à San Martino di Castrozza vendredi. Le Colombien, parti avec l'échappée matinale, a fait la différence dans les derniers kilomètres.

Ce sont deux courses que le Giro a proposées sur cette étape, au coeur des Dolomites. Pas encore la grande étape de montagne attendue pour samedi, avec cinq sommets à gravir, où les favoris devront définitivement se positionner. Mais avec plusieurs côtes au programme et une arrivée en altitude par un col de 13,6 km à 5,6% de moyenne, l'occasion était belle d'offrir un dernier ticket aux baroudeurs.

Chaves sauve la Mitchelton

C'est bien ce qui s'est passé, dès les premiers kilomètres de course. Avec une grosse échappée composée de douze coureurs, dont Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). La petite troupe a compté jusqu'à près de dix minutes d'avance sur le peloton. Logique: aucun membre n'avait moins d'une heure de retard sur la tête du général. Et puis, dans les vingt derniers kilomètres, à coup d'attaques successives et d'incapacité à faire de grandes différences, c'est finalement Chaves qui a tiré son épingle du jeu, devançant l'Italien de l'équipe Androni Giocattoli-Sidermec Andrea Vendrame de quelques encablures.

Deuxième du Giro en 2016, le Colombien a remporté sa troisième victoire d'étape sur la boucle italienne. Il sauve du même coup la prestation de son équipe, qui a connu la déception de voir Simon Yates incapable de se mettre au niveau des meilleurs. "Je me débarrasse d'un gros poids sur le dos, a dit Chaves. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire et que je peux le refaire encore très longtemps."

Roglic se signale

Les favoris, justement, se sont engagés dans une "deuxième course", terminant à plus de cinq minutes de l'échappée. Et force est d'admettre qu'ils se sont neutralisés. Tout juste, le porteur du maillot blanc Miguel Angel Lopez, un autre Colombien, a repris une quarantaine de secondes à ses prédécesseurs au classement. Le grimpeur de l'équipe Astana conforte ainsi son statut de meilleur jeune, mais il reste sixième au général.

Quant aux véritables prétendants à la victoire finale, ils semblent s'être réservés pour la grande étape de samedi. Certes, Primoz Roglic a tenu à rappeler qu'il fallait encore compter sur lui. Mais son démarrage à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée a été suivi au quart de tour par Vincenzo Nibali et Richard Carapaz, toujours porteur du maillot rose. Le week-end à venir, avec la montagne samedi et le contre-la-montre final de dimanche promet d'être grandiose.

