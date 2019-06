Les femmes de droite n'appellent pas à la grève vendredi, mais elle profite de la date symbolique du 14 juin pour faire entendre leur voix et revendiquer l'égalité des chances. Sur le fond, elles partagent largement les objectifs des femmes de gauche.

Réunies sous la bannière des Business and Professionnal Women (BPW) Switzerland, l'alliance des sociétés féminines suisses (alliance f) ainsi que les femmes du PLR, du PDC, du PBD et du PVL soulignent dimanche dans un communiqué que "l'égalité entre femmes et hommes ne concerne pas uniquement les partis et les syndicats de gauche. Elle est l'affaire de tous, affirment-elles.

"Il est clair que nous, les BPW Switzerland, voulons utiliser le 14 juin comme une journée d'action pour attirer l'attention sur les objectifs à atteindre. Elles réclament en particulier plus de femmes dans les instances dirigeantes, sachant que seule 20% sont membres d'un conseil d'administration et 10% d'une direction d'entreprise.

Transparence exigée

Or des études ont démontré que les entreprises occupant davantage de femmes aux postes de direction obtiennent de meilleurs résultats. Les femmes de droite revendiquent donc le travail à temps partiel et le partage du travail à tous les niveaux de carrière ainsi que les valeurs-cibles pour les hommes et les femmes au sein des directions et conseil d'administration d'entreprises.

Afin d'obtenir un salaire égal pour un travail de valeur égale, les BPW Switzerland demandent la transparence afin de faciliter les revendications. Elles souhaitent aussi que l'obligation, introduite dans la loi sur l'égalité en décembre 2018, d'effectuer une analyse de l'égalité des salaires tous les quatre ans dans toutes les entreprises de 100 employés ou plus soit étendue à celles d'au moins 50 employés.

La liste de leurs revendications passe encore par la conciliation entre travail et famille ou le soutien mutuel, la mise en réseau et le partage d'expériences. Elles veulent aussi rendre visible le savoir-faire et les forces des femmes.

Neuer Inhalt Horizontal Line