Le 1er août bat son plein à Vevey. La ville qui accueille la Fête des vignerons s'est transformée en coeur de la Suisse avec la visite du président de la Confédération et des gardes du Vatican sans oublier un show de la patrouille suisse. Le suivi en continu.

Vevey, coeur de la Suisse

La Garde suisse du pape a défilé jeudi matin à Vevey (VD). Elle a lancé la journée du 1er Août au coeur de la Fête des vignerons qui a accueilli en début d'après-midi le président de la Confédération Ueli Maurer.

En matinée, des milliers de personnes se sont massées entre la gare et l'Arène à Vevey pour suivre le bref défilé de la garde. Sous les applaudissements et les smartphones, les soldats du pape ont gagné le bord du lac.

Invitée d'honneur de la Fête des vignerons, la garde était composée du commandant et de deux gardes actuels. Une cinquantaine d'anciens ont également participé au défilé et aux concerts.

Vers midi, dans les airs cette fois, la Patrouille suisse a donné un show aérien. Un avion de Swiss dédié à la fête était aussi au programme.

Le président de la Confédération Ueli Maurer a prononcé son allocution vers 14h00. Il a ensuite assisté au spectacle, avec d'autres conseillers fédéraux, selon toute vraisemblance.

15: 00 - Record de fréquentation au Grütli

Jamais autant de personnes ne s'étaient pressées sur la prairie du Grütli un 1er août avec près de 2200 personnes, selon l'Association des communes suisses (ACS). Pompiers et élus communaux, invités d'honneur, sont venus défendre les vertus du travail de milice.

Des centaines de personnes ont traversé le lac des Quatre-Cantons en bateau depuis Brunnen (SZ) jusqu'au "berceau de la Confédération suisse". Les organisateurs ont invité la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et l'ACS, présidée par le conseiller aux Etats Hannes Germann (UDC/SH). La première souffle ses 150 bougies, la seconde célèbre cette année l'activité de milice.

Dans son allocution, la conseillère d'Etat uranaise Heidi Z'graggen a souligné la grande importance de la reconnaissance du travail de milice. "Nous devons certainement discuter de meilleures conditions pour l'activité de milice, comme sa reconnaissance en tant que formation continue ou la rémunération des allègements fiscaux", a souligné l'élue, citée par dans un communiqué de l'ACS.

Quant au conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, il a expliqué que le système de milice offre à tous la possibilité de mettre ses propres capacités au profit de l'autre, pour le bien de la société.

Ignazio Cassis fait l'éloge de l'Etivaz

Après s'est rendu dans un fief de l'Emmental à Krauchthal (BE) mercredi soir, et avant de rejoindre Chiasso en soirée, Ignazio Cassis s'est exprimé jeudi matin sur un alpage vaudois du Pays-d'Enhaut, réputé pour son Etivaz. Ignazio Cassis a déclaré que la Suisse doit jouer avec confiance son rôle sur la scène internationale, dans son discours orienté au-delà des frontières helvétiques.

Le chef de la diplomatie a expliqué sa vision de la politique étrangère à l'horizon 2028. "J'ai demandé à des experts de réfléchir au rôle de la Suisse dans le monde dans dix ans", a-t-il rappelé. Ce rapport suggère une Suisse qui s'impose comme un acteur politique d'influence, tout en gardant sa neutralité. La Suisse jouit d'une grande estime internationale, a expliqué M. Cassis sur l'alpage.

"Vous pouvez être fiers d'avoir inventé le premier fromage suisse qui a obtenu l'Appellation d'origine protégée en 2000", a encore relevé jeudi le chef de la diplomatie suisse lors d'un brunch sur le territoire de Château d'Oex (VD).

Alain Berset encense le compromis et insiste sur la solidarité

Alain Berset a insisté sur l'importance du compromis et de la solidarité lors du son allocution à Yverdon-les-Bains (VD). Ces deux valeurs ont permis à l'Union patronale suisse et aux syndicats de proposer une réforme du deuxième pilier, selon le conseiller fédéral.

"La Suisse s'est construite sur une solide culture du compromis, pas sur un pseudo-dialogue autour de positions maximalistes et têtues", a estimé le ministre de l'intérieur, pour qui solidarité et recherche du compromis nécessitent du courage. Selon le Fribourgeois, la démocratie directe helvétique "nous rend uniques". A chaque fois, des compromis issus de longs débats font avancer le pays.

Des évènements "importants" ont marqué l'année 2018. Le Belfagien relève notamment le projet de réforme du deuxième pilier, le développement d'un soutien pour ceux qui ne retrouvent pas de travail après le chômage et la votation sur le projet de réforme fiscale et de financement de l'AVS.

Sans Karin Keller-Sutter

Seule Karin Keller-Sutter n'apparaîtra pas publiquement. Elle a fait son discours mercredi soir. La conseillère fédérale st-galloise s'est exprimée dans son canton, à Rorschach.

A la Fête des vignerons, Ueli Maurer honore de sa présence la journée officielle de la Confédération. Autre invitée à cette occasion, la Garde pontificale est également représentée par une délégation.

Mercredi, l'Europe, le monde et la démocratie ont notamment figuré au menu de leurs discours. Karin Keller-Sutter s'est concentrée sur l'Union européenne. La Suisse ne doit pas se vendre en dessous de sa valeur, mais constamment défendre ses intérêts, a-t-elle déclaré dans son discours de mercredi soir.

Mme Keller-Sutter a rappelé que pour beaucoup, l'UE est perçue comme un ennemi. Ils sont sûrs que la communauté éclatera à cause de son entêtement ou qu'elle s'usera de l'intérieur. Mais, a ajouté la ministre de la Justice, la Suisse n'a aucun intérêt à ce que l'Europe soit faible.

Selon la St-Galloise, l'UE apporte une contribution majeure à la stabilité en Europe. Une Europe forte est nécessaire comme contrepoids aux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Chine. Et la Suisse a besoin d'une bonne coopération avec l'UE. Cela vaut avant tout pour la protection des frontières extérieures et la politique migratoire.

Ce jeudi, les hommes et femmes politiques de l'UDC seront sur la brèche dans les différentes festivités organisées dans les communes suisses. Année électorale oblige, les Jeunes Verts suisses ont également choisi ce jour de la fête nationale pour lancer leur campagne. Afin de sensibiliser au changement climatique, ils se réunissent en montagne, au col du Pillon, dans la région du glacier des Diablerets.

