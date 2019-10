Quasiment deux tiers des Français sont favorables à l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, selon un sondage publié vendredi. Cette proportion est en progression depuis le vote mardi d'une loi bioéthique dans l'Hexagone.

Selon ce sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo, 63% des personnes interrogées se disent favorable à l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles, la mesure phare du projet de loi bioéthique adopté mardi en première lecture par l'Assemblée nationale française. Un soutien en hausse de six points depuis un précédent sondage réalisé début octobre.

En outre, les sondés se disent favorables à l'autorisation de la gestation pour autrui (GPA, recours à une mère porteuse) à 68% pour les couples hétérosexuels et à 53% pour les couples homosexuels. C'est respectivement huit et douze points de plus que dans un sondage de l'Ifop publié en 2014, relève franceinfo.

L'autorisation de la GPA ne figure pas dans la loi de bioéthique et le gouvernement a réaffirmé que cette pratique représentait toujours "un interdit absolu en France". Mais certains opposants à la loi voient dans l'extension de la PMA un premier pas vers une future légalisation de la GPA.

