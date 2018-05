Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les médicaments génériques demeurent deux fois plus chers en Suisse qu'à l'étranger, selon la dernière comparaison des prix réalisée ce printemps par Interpharma et de santésuisse. Les médicaments protégés par un brevet sont, eux, neuf pour cent plus chers.

"Rien que sur les génériques, on pourrait économiser plusieurs centaines de millions de francs", souligne jeudi Verena Nold, directrice de santésuisse, citée dans un communiqué publié en marge de la présentation de cette comparaison. Elle demande un "nouveau système de prix" adapté au prix de ces médicaments à l'étranger.

Les médicaments originaux tombés dans le domaine public sont, eux, 17 pour cent plus chers en Suisse et ceux encore sous brevet 9 pour cent. La différence de prix pour ces derniers a baissé depuis 2017. Cela s'explique, outre les modifications du taux de change, par "la vague de contrôle des prix de l'année passée qui a fait baisser le prix de plus de 400 médicaments", selon le communiqué.

Pour René Buholzer, directeur d'Interpharma, cette vague de contrôle "a conduit à décréter des économies à hauteur de 190 millions de francs, ce qui représente une baisse douloureuse du chiffre d’affaires pour les entreprises pharmaceutiques." La différence de prix avec les pays de référence a ainsi presque complètement "fondu".

Interpharma et santésuisse ont comparé les prix des médicaments en Suisse avec ceux en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède. La comparaison a été réalisée en mai 2018 pour les produits protégés par un brevet et en mars 2018 pour les produits originaux tombés dans le domaine public et les génériques.

