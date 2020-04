Berne interdit les grandes manifestations de plus de 1000 personnes jusqu'à fin août. Après le Paléo Festival et le Montreux Jazz Festival, les Open Airs de St-Gall, de Frauenfeld et du Gurten sont annulés à leur tour en raison du coronavirus.

Des centaines de manifestations sont concernées, le nombre est impressionnant, a relevé le ministre de la santé Alain Berset mercredi devant la presse. Cette échéance a été choisie afin de garantir une certaine coordination avec les pays voisins et d'offrir une certaine sécurité de planifications aux organisateurs.

Le Paléo Festival et le Montreux Jazz Festival avaient déjà jeté l'éponge avant la décision annoncée mercredi par le Conseil fédéral. C'est au tour des Open Airs alémaniques de prendre acte. Seule consolation: les billets achetés pour les éditions 2020 resteront valables l'an prochain.

Enjeu de taille

L'enjeu est de taille pour les festivals et les organisateurs de concerts: "Une interdiction simplifie l'aspect juridique des choses, car si le cas de force majeur est prononcé (ndlr: comme c'est le cas mercredi), tous les contrats avec les artistes seront annulés sans contre-partie de part et d'autres", avait expliqué le patron du Paléo Daniel Rossellat début avril.

L'Open Air de St-Gall était agendé à la fin juin. Celui de Frauenfeld - le plus grand festival de hip-hop en Europe - devait avoir lieu le deuxième week-end de juillet.

Les organisateurs du Festival du Gurten, sur la colline surplombant la Ville de Berne, estiment que cette annulation fait mal mais que c'était la seule décision qui pouvait être prise. Un report n'entrait pas en ligne de compte. Le Lakelive Festival, sur les bords du lac de Bienne, passe aussi à la trappe.

Réévaluation de la situation en juin

Le Conseil fédéral réévaluera la situation avant les vacances d’été en tenant compte des mesures prises dans les autres pays, a précisé le Fribourgeois. Le 27 mai, il décidera également à quelle date les manifestations de moins de 1000 personnes seront à nouveau autorisées.

Le régime strict est lié à un risque de contamination beaucoup plus important lors de grandes manifestations. Il n’est pas possible de remonter la chaîne de contamination et les mesures d’hygiène et de distance ne peuvent généralement pas être respectées.

