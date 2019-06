Le moustique-tigre et le moustique japonais "aedes japonicus" se répandent de plus en plus dans les Grisons. Le canton va intensifier la lutte contre ces deux espèces invasives venues d'Asie.

Le moustique-tigre, qui peut transmettre des maladies dangereuses, se répand essentiellement dans le Val Mesolcina, dans le sud du canton, a indiqué mardi l'office de l'environnement des Grisons. Des individus ont aussi été observés jusqu'à Coire.

Des oeufs de moustique-tigre ont à nouveau été découverts en 2018 dans deux aires de stationnement de l'A13 situées au sud et au nord du canton. Le moustique "aedes japonicus" se répand lui aussi, mais il n'est généralement pas un vecteur de transmission de maladies graves. Le canton a décidé d'intensifier la lutte contre ces deux espèces de moustiques dans le Val Mesolcina avec des larvicides spécifiques.

