Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 11:47 04. octobre 2018 - 11:47

En raison d'une suspicion de pollution, une grande partie des habitants de Blonay et St-Légier (VD) ne doivent plus boire l'eau du robinet sans la bouillir. La situation pourrait perdurer plusieurs jours, avertissent jeudi les communes.

Les autorités ont découvert le problème mercredi en fin de journée et mettent tout en oeuvre pour revenir à une situation normale le plus vite possible, ont-elles annoncé dans un communiqué. Une cellule de crise a été mise en oeuvre en partenariat avec l'Association Sécurité Riviera.

Dès mercredi, des mesures ont été prises pour ravitailler en eau potable les garderies, les écoles et les EMS. Les communes recommandent à la population de ne consommer ou n'utiliser que de l'eau bouillie ou de l'eau en bouteille. Par précaution, il faut bouillir l'eau pour laver les aliments ou préparer le café. Les sites internet des communes renseignent de manière complète.

Le problème concerne pratiquement tout le territoire de la commune de St-Légier - La Chiésaz. Seul le centre de la localité de Blonay est touché.

