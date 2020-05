Quatre joueurs de Bundesliga ont rendu hommage ce week-end sur les terrains allemands à George Floyd, l'Afro-Américain de 46 ans décédé après son arrestation lundi à Minneapolis.

Le geste le plus spectaculaire a été celui de l'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram. Le fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram a mis un genou à terre pour célébrer un but. Juste après le match, son club a publié sur Twitter une photo du joueur, le genou à terre et le regard tourné vers le sol, avec la légende en anglais: "No explanation needed" ("Pas besoin d'explication").

Ce geste avait été popularisé par le joueur de NFL Colin Kaepernick, devenu un porte-parole des protestations aux Etats-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur. Père de Marcus (22 ans), Lilian Thuram est aujourd'hui actif en France dans la lutte contre le racisme et les discriminations.

Marcus Thuram a réussi un doublé lors de la victoire 4-1 de son équipe contre l'Union Berlin. C'est après son premier but qu'il a rendu hommage à George Floyd. Peu après, l'attaquant de Dortmund Jadon Sancho (20 ans) a affiché un t-shirt portant l'inscription "Justice for George Floyd", également après avoir marqué un but.

Auteur pour sa part d'un triplé à Paderborn, Sancho a célébré son premier but en enlevant son maillot pour dévoiler son hommage. L'arbitre l'a sanctionné d'un carton jaune, conformément au règlement. Son coéquipier Achraf Hakimi s'est quant à lui contenté de dévoiler un t-shirt portant la même inscription après avoir marqué le 4-1, sans enlever son maillot.

Samedi, c'est l'Américain Weston McKennie, du club de Schalke 04, qui avait arboré un brassard "Justice pour George". "Pouvoir utiliser cette tribune pour attirer l'attention sur un problème qui dure depuis trop longtemps, ça fait du bien !!!", a tweeté McKennie, 21 ans, à l'issue de la rencontre perdue à domicile (0-1) contre le Werder Brême. "Nous devons défendre ce en quoi nous croyons et je crois qu'il est temps que nous soyons entendus ! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism", a-t-il ajouté.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet