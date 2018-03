Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 07:03 01. mars 2018 - 07:03

Tout va bien pour les Houston Rockets en NBA. La franchise texane a aligné un quatorzième succès consécutif lors de sa victoire 105-92 sur le parquet des Los Angeles Clippers.

Cette fois-ci, Clint Capela n'est pas resté dans son lit. Malade et absent il y a deux jours lors de la victoire à Utah Jazz, le Genevois avait retrouvé la santé à Los Angeles. Il a même effectué un retour tonitruant avec son 32e double double de la saison (22 points, 14 rebonds). Capela a été le joueur aligné le plus longtemps avec 33 minutes de présence tout comme James Harden.

Les Houston Rockets occupent toujours la tête de la Conférence ouest avec 48 victoires tout comme les Golden State Warriors mais avec une défaite en moins.

Le champion NBA en titre Golden State, porté par Kevin Durant, auteur de 32 points, s'est imposé 109 à 101 sur le parquet de Washington.

Les Warriors ont signé leur quatrième victoire consécutive, leur 48e de la saison, synonyme de 2e place de la conférence Ouest, derrière le leader Houston.

Devant sa famille et ses proches en tribunes, Durant qui a grandi près de Washington, a réussi un match plein avec 12 sur 20 au tir, dont trois paniers à trois points, quatre passes décisives et six rebonds.

