Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont inauguré jeudi les nouveaux locaux de la centrale Urgences Santé 144 situés dans le domaine de Belle-Idée à Thônex (GE). Ce centre de régulation traite plus de 71'000 appels d'urgence chaque année.

La centrale a été installée dans les anciennes cuisines du site hospitalier de Belle Idée. Les travaux pour transformer ce bâtiment et installer la centrale ont coûté à 3,1 millions de francs. Les régulateurs y travaillent depuis mai dernier après 18 mois de chantier.

"En dix ans tout a changé", a relevé Robert Larribau, médecin adjoint au Service des urgences des HUG et responsable de la centrale. La centrale qui se trouvait à la Jonction depuis 2003 était à l'étroit. Elle passe ainsi d'une surface d'environ 200 m2 à 800 m2.

La nouvelle salle de régulation compte onze postes de régulateur, tous équipés de sept écrans, quatre ordinateurs et trois téléphones. Des écrans géants projettent des images de vidéo-surveillance routière du canton. "Cela permet de visualiser directement les interventions sur l'autoroute", explique le Dr Larribau.

Accidents et incendies

Les 23 régulateurs, tous des professionnels de la santé, évaluent chaque situation et coordonnent notamment les interventions des ambulances du canton, privées et publiques. Au total, 57 véhicules sont à disposition. A cela s'ajoutent les 13 véhicules de la brigade sanitaire cantonale, dont le SMUR terrestre et le SMUR héliporté.

A côté de la salle de régulation se trouve le Centre Opérationnel des Urgences Santé (COUS), activé dès qu'un événement implique plusieurs blessés. Il s'agit principalement d'accidents de la route ou d'incendie, explique le Dr Larribau. Cette cellule de crise s'est réunie pour la première fois mi-septembre dans ses nouveaux locaux à l'occasion d'un exercice de secours lié au Léman Express.

Simulation de malaise

L'inauguration officielle a été marquée par la simulation d'une prise en charge d'un patient en arrêt cardio-respiratoire par la nouvelle centrale. Les invités ont découvert la chaîne bien rodée des secours depuis l'appel au 144 jusqu'à l'acheminement du patient à l'hôpital.

Un premier répondant, formé aux gestes de secours, intervient dans ce réseau. Ces bénévoles peuvent être contactés via une application en fonction de leur disponibilité et de leur proximité. Ce réseau solidaire appelé "Save a Life" a été officiellement lancé jeudi . C'était le maillon manquant de la chaîne des secours à Genève. "Sauver des vies est un travail d'équipe", a insisté M.Larribau.

La population genevoise est invitée à découvrir samedi cette nouvelle centrale lors d'une journée portes ouvertes. Une étude sur l'efficacité du massage cardiaque assisté par vidéo sera menée pendant cette manifestation. Le public pourra aussi admirer les différents véhicules d'urgence qui sillonnent le canton.

