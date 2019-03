La lutte pour les deux "wild cards" disponibles dans la Conférence est de NHL est relancée.

Battus 4-1 à Washington, les Carolina Hurricanes de Nino Niederreiter ne comptaient plus qu'un point d'avance sur Montréal et deux sur Columbus mardi soir.

Carolina détient pour l'heure toujours la première "wild card" à l'Est, et garde son destin en mains dans l'optique d'une place en play-off. Le Canadien de Montréal n'a ainsi plus que cinq matches à disputer en saison régulière, contre six pour les Canes et Columbus.

Mais la franchise québécoise a le vent en poupe. Elle s'est imposée 6-1 mardi face aux Florida Panthers de Denis Malgin, auteur d'un assist. Montréal a remporté quatre de ses cinq derniers matches, son unique échec ayant été enregistré dimanche face à... Carolina.

Columbus a pour sa part décroché son deuxième succès d'affilée, battant les New York Islanders 4-0 grâce notamment aux 26 arrêts de Sergei Bobrovsky (deuxième blanchissage de suite pour le Russe). Le défenseur zurichois Dean Kukan a été titularisé dans les rangs des Blue Jackets, terminant la partie avec un bilan de +1.

Nino Niederreiter a passé une soirée plus difficile à Washington, même s'il a signé un assist sur l'unique réussite des Hurricanes. L'attaquant grison (48 points désormais cette saison) affiche un plus/minus de -2 au terme d'un match dans lequel Alex Ovechkin a marqué son 49e but dans ce championnat 2018/2019.

