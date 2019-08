L'exposition présente une riche collection de tissus indiens et européens.

Le Musée national de Zurich consacre, du 30 août au 19 janvier, une exposition aux indiennes, ces cotonnades imprimées et peintes aux Indes très prisées dans l'Europe du 17e siècle. La Suisse était active dans leur commerce.

La nouvelle exposition temporaire présente une riche collection de tissus indiens et européens, a indiqué le musée mercredi. Elle retrace l'histoire de la production textile et emprunte les routes commerciales qui reliaient l'Inde, l'Europe et la Suisse.

L'exposition décrit aussi la façon dont les entreprises helvétiques ont fait leur place dans le commerce du coton. "Une histoire de destins entrelacés qui montre que l'histoire suisse s'inscrit toujours dans l'histoire du monde", écrit le musée.

