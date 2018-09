Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 12:02 23. septembre 2018 - 12:02

Les premières tendances dans les cantons ne sont pas favorables aux initiatives populaires pour des aliments équitables et pour la souveraineté alimentaire. Les signaux sont en revanche au vert pour l'inscription du vélo dans la Constitution fédérale.

Les premiers résultats partiels dans les cantons (Zurich, Grisons) montrent que les deux initiatives agricoles auront la vie dure durant ce dimanche de votations. La voie s'annonce en revanche dégagée pour le vélo, selon les premières tendances. La bicyclette devrait entrer dans la Constitution à l'issue du scrutin.

Un soutien qui s'est effrité

Les Suisses ont voté une fois de plus sur le contenu de leur assiette. Dit "pour des aliments équitables", le texte des Verts demande que la Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci devraient notamment être produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables.

Pour les opposants, ce texte est superflu car la Suisse s'engage déjà dans ce sens. Les sondages ont montré que le soutien initial en faveur de l'initiative s'est effrité au fil de la campagne. Il en est allé de même pour l'initiative d'Uniterre "Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous".

Ce deuxième texte veut freiner la disparition des exploitations agricoles en centrant la politique sur une agriculture diversifiée, de petite paysannerie et indigène. Fermer l'agriculture au marché fera grimper les prix et exposera la Suisse à des mesures de rétorsion de ses partenaires commerciaux, craignent le gouvernement et le Parlement.

Vélo: soutien presque unanime

Le projet d'inscrire la petite reine dans la Constitution est né de l'impulsion de la faîtière des cyclistes. Celle-ci a finalement retiré son initiative Pro Velo au profit de l'alternative du Parlement. Tous les partis à l'exception de l'UDC soutenaient le texte.

Le but est d'encourager la création d'un réseau de voies cyclables en Suisse, mais sans mesures contraignantes pour les cantons et les communes. La Confédération pourra, mais ne devra pas, coordonner la promotion du vélo.

Neuer Inhalt Horizontal Line