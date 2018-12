Les Israéliens rendent un dernier hommage à l'écrivain Amos Oz

Des centaines d'Israéliens ont rendu hommage lundi à l'écrivain Amos Oz, mort des suites d'un cancer, lors d'une cérémonie funéraire. Le président israélien y a salué celui qui fut l'un des auteurs les plus célèbres du pays.

Une foule s'est massée pour entrer dans un petit théâtre du centre de Tel-Aviv, où le cercueil d'Amos Oz a été déposé. Des proches, mais aussi des hommes politiques et de simples citoyens ont lentement défilé devant le cercueil de l'auteur décédé vendredi à l'âge de 79 ans. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision, chose rare en Israël pour l'enterrement d'un écrivain.

Le président Reuven Rivlin, très ému, a partagé des souvenirs de son amitié avec Amos Oz, alors qu'ils étaient enfants et voisins à Jérusalem, ville natale de l'écrivain. Amos Oz avait "la capacité de voir profondément les choses de l'intérieur, tout en gardant un pied à l'extérieur", a déclaré M. Rivlin.

"Tu n'avais pas peur d'être appelé un traître. Au contraire, tu considérais cela comme un titre honorifique", a-t-il ajouté, en référence aux critiques suscitées par les positions d'Amos Oz, fervent défenseur de la paix avec les Palestiniens.

Le dernier ouvrage d'Amos Oz, "Judas", paru en français en 2016, explore la figure du traître, qualificatif dont Amos Oz a été affublé pour ses positions politiques. "Parce que ton écriture était si personnelle et universelle à la fois, tu avais réussi à raconter notre histoire bien au-delà de notre petit Israël", a dit M. Rivlin dans son éloge funèbre.

"Géant littéraire"

L'acteur israélien Oded Kotler, qui a joué dans l'adaptation cinématographique d'un des premiers romans d'Amos Oz, a ensuite lu une lettre de condoléances écrite par le président palestinien Mahmoud Abbas, provoquant les applaudissements des personnes présentes.

Après la cérémonie, Amos Oz a été inhumé au kibboutz Hulda (centre) où il avait vécu à partir de l'âge de 12 ans, à la suite du suicide de sa mère. Son épouse Nily a joué un morceau de flûte, et l'un des livres de l'écrivain a été déposé dans sa tombe. Aucun discours n'a été prononcé pendant l'enterrement.

La mort d'Amos Oz a suscité de nombreux hommages à travers le monde, notamment celui de son confrère, l'auteur israélien David Grossman, qui a célébré sa "grandeur", ainsi que "sa générosité, sa chaleur et sa sagesse". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en visite au Brésil, a salué l'écrivain disparu, "l'un de nos géants littéraires". "Nous nous souviendrons toujours de sa contribution à la littérature hébraïque et à l'hébreu comme langage."

Egalement poète et essayiste, Amos Oz est né à Jérusalem le 4 mai 1939 dans une famille d'origine russe et polonaise. Ses ouvrages explorent les êtres et leurs relations souvent complexes. Ils ont été traduits dans plus de 30 langues.

Neuer Inhalt Horizontal Line