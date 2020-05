Ils n'ont pas pu prouver leur valeur lors des play-off en raison de la pandémie de COVID-19. Ce n'est que partie remise pour les jeunes Deniss Smirnovs, Valentin Nussbaumer ou Sandro Schmid.

Plusieurs clubs - Davos et Genève en tête - ont donné des responsabilités à leurs jeunes pousses lors de la saison écoulée. Grisons comme Grenat ont été récompensés en terminant respectivement 3e et 4e du tour qualificatif de National League.

Au bout du Léman, la classe biberon - notamment Deniss Smirnovs et Simon Le Coultre (19 points chacun) - a débarqué avec fracas en 2019. Sandis Smons, Stéphane Patry ou encore Petr Cajka, considéré cette fois comme joueur suisse, auront eux la confiance de l'entraîneur Pat Emond lors du prochain exercice. De quoi donner des idées aux autres clubs romands, à commencer par Bienne et Fribourg.

Bienne, terreau fertile

Arrivé de Shawinigan au début de l'année, Valentin Nussbaumer a disputé les quinze derniers matches de Bienne, tout en étant convoqué par Patrick Fischer avec la Suisse M25 en février contre l'Allemagne. A 19 ans, le Jurassien a démontré ses bons instincts offensifs avec un but et deux assists.

Antti Törmänen l'a fait jouer la majeure partie du temps au centre. Celui qui a été drafté au 7e tour par les Phoenix Coyotes en 2019 va devoir faire des progrès aux engagements. Mais avec un terreau fertile, Nussbaumer a les armes pour être un excellent joueur de National League. Le départ de Damien Riat pour les Washington Capitals ouvre en outre une place sur une ligne offensive.

Autre jeune à suivre dans le Seeland, Gilian Kohler doit lui s'imposer pour prétendre à une vraie place fixe sur les deux dernières lignes. Auteur de deux buts et d'une passe en 33 matches, celui qui aura 20 ans le 27 mai avait été intéressant au Mondial M20 avec 5 points, dont 3 buts, en autant de rencontres.

A Bienne, on en oublierait presque un troisième larron qui a déjà deux saisons complètes de National League derrière lui et un Championnat du monde: Janis Moser (20 ans le 6 juin), auteur de ses deux premiers buts dans l'élite. Ses 9 points en 40 matches lui permettent de progresser par rapport à la saison précédente, mais le défenseur de Saffern a connu une année plus ordinaire. Forcément scruté, Moser va devoir continuer à jouer simple.

Virage jeune à Fribourg?

A Fribourg, c'est l'émergence de Sandro Schmid qui a fait saliver les supporters de Gottéron. Parti trois ans à Malmö pour s'aguerrir, le jeune Fribourgeois de 19 ans est revenu dans son club formateur sur la pointe des patins. Prêté deux matches à Ajoie, il a finalement porté le chandail des Dragons durant 43 matches. Mais l'attaquant a inscrit 11 points et surtout 9 au cours des 15 dernières parties. Tenace, doté d'un bon lancer et d'une belle éthique de travail, Schmid a tout pour exploser.

Du côté de la BCF Arena, on attend de voir les progrès de David Aebischer. Après deux saisons à se former au Québec à Gatineau, le défenseur offensif fait s'impatienter les Fribourgeois. Mais la brigade défensive de Gottéron se trouve aujourd'hui plutôt bien fournie et il n'est pas garanti qu'Aebischer s'impose immédiatement. Outre sa fluidité de patinage et ses instincts offensifs, le gamin de Heitenried a l'avantage d'être droitier, une denrée très recherchée chez les défenseurs.

Plus âgé que ses deux nouveaux coéquipiers, le Français à licence suisse Jordann Bougro (22 ans) a dû s'astreindre à deux saisons en Swiss League avec Zoug Academy avant d'avoir sa chance en National League. L'ancien junior lausannois amènera de la vitesse sur l'une des deux dernières lignes d'attaque de Christian Dubé. Il a inscrit 17 points en 22 matches la saison passée avec le club-ferme zougois.

A Berne aussi on commence à opérer un virage jeunesse en donnant davantage de responsabilités aux anciens juniors. Devant le filet, Philip Wüthrich sera sous les feux des projecteurs, mais son avenir semble teinté de rose. En défense, Colin Gerber et Mika Henauer vont progresser, tout comme les attaquants Jeremi Gerber et Kyen Sopa, de retour du Canada.

L'Autriche en force

Mais ceux qui pourraient être les plus prolifiques ne possèdent pas le passeport rouge à croix blanche. Non, ce sont bien deux Autrichiens qui disposent des meilleurs atouts: Benjamin Baumgartner et Marco Rossi. On connaît bien le premier qui évolue à Davos et qui a explosé la saison passée dans les Grisons sous les ordres de Christian Wohlwend. En 37 parties, Baumgartner a inscrit 27 points dont 7 buts. A 20 ans, le centre risque bien de voir son nom appelé lors de la prochaine draft NHL.

Une draft au sein de laquelle Marco Rossi fera très certainement partie des premiers appelés. Avec ses 120 points en 56 rencontres d'OHL, l'ancien junior des Zurich Lions fait assurément partie des dix meilleurs joueurs de sa tranche d'âge. Pour parfaire son développement, le jeune athlète de Feldkirch pourrait très bien se retrouver en Suisse cet automne et il y a fort à parier que son ancien club verrait d'un bon oeil ce retour. Surtout si Pius Suter signe une entente avec un club en Amérique du Nord.

