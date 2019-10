Trois quarts des jeunes médecins gèrent les dossiers médicaux du patient de manière électronique. Les praticiens de plus de 55 ans ne sont en revanche que 38% à le faire, révèle l'Office fédéral de la statistique jeudi.

La nouvelle publication fait le point sur la pratique médicale en 2017. La Suisse compte alors 17'560 cabinets médicaux et centres ambulatoires. Plus de 20'000 médecins sont actifs sur 17'860 sites.

La plupart des praticiens choisissent l'indépendance: 88% ont leur propre cabinet médical. Seuls 28% font partie d'un cabinet de groupe. Le travail à plein temps n'est pas la règle: les médecins travaillent en moyenne à 75%.

Les propriétaires d'un cabinet individuel ont des charges médianes de 263'000 francs et des produits médians de 428'000 francs. Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 154'000 francs. Pour les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée, ce résultat atteint 102'000 francs.

Moins d'indépendantes

Le statut d'indépendant concerne 70% des médecins actifs en cabinet ou centre ambulatoire. Seuls 28% sont salariés. L'indépendance séduit plus d'hommes (73%) que de femmes (65%). La proportion est de quatre sur cinq chez les praticiens de 55 à 64 ans et de 54% parmi les 35 à 44 ans.

Plus les médecins sont jeunes, plus ils exercent dans le domaine de la médecine de premier recours (médecine interne générale et pédiatrie). Alors que ce domaine absorbe 40% des praticiens, sa part s'inscrit à 51% pour les femmes de 35 à 44 ans et tombe à 35% pour celles âgées de 55 à 64 ans. Chez les hommes, le taux recule pour ces tranches d'âge de 42% à 38%.

Quel que soit leur domaine d'activité, les médecins consacrent en moyenne 95% de leur temps de travail à l'activité médicale. La gestion entièrement électronique des dossiers est la règle dans 41% des cabinets médiaux et 51% des médecins exercent dans des structures où c'est le cas. Il reste 28% de centres ambulatoires où la gestion est entièrement sur papier.

