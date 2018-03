Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 août 2014 15:13 08. août 2014 - 15:13

Les jihadistes de l'Etat islamique (EI) se sont emparés dans la nuit de jeudi à vendredi de la Brigade 93, importante base de l'armée syrienne dans la province septentrionale de Raqa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Et l'EI se préparerait à attaquer l'aéroport militaire de Tabqa, dernier bastion du régime dans la province de Raqa.

L'EI a capturé la Brigade 93 après avoir mené un triple attentat-suicide mercredi au début de l'attaque et de violents combats contre l'armée, a indiqué Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

La province de Raqa est depuis février en grande majorité aux mains de ce groupe extrémiste. L'EI en avait chassé les rebelles qui se battent contre le régime de Bachar al-Assad.

En juillet, le groupe avait pris la Division 17, une autre base de la région où au moins 85 soldats ont été tués au combat ou exécutés sommairement peu après, selon l'OSDH.

Près de 40 soldats tués

Dans les combats de la Brigade 93, "36 soldats ont été tués, certains décapités, d'autres dans les affrontements et le triple attentat-suicide", a indiqué l'OSDH.

Du côté des jihadistes, au moins 15 ont péri dont les trois kamikazes qui se sont fait exploser à l'entrée et autour de la base au début de l'attaque.

Engagement d'Assad non tenu

"Lors de son investiture, Assad avait promis de reprendre Raqa. Non seulement il ne l'a pas fait mais en plus il a perdu ses bases", a indiqué M. Abdel Rahmane.

Dans son discours d'investiture après sa réélection pour un troisième mandat, M. Assad s'était engagé à "libérer Raqa des terroristes", mot utilisé par son régime pour désigner tous ses ennemis qui cherchent à le renverser depuis mars 2011.

Multiplication des fronts

La guerre en Syrie, où des manifestations anti-régime avaient dégénéré en insurrection armée puis en conflit généralisé, est devenue de plus en plus complexe au fil des mois.

Les fronts se sont multipliés, les rebelles combattant à la fois le régime et les jihadistes de l'EI qu'ils accusent de volonté hégémonique.

Et depuis la proclamation par l'EI d'un "califat" sur les zones qu'il contrôle en Syrie et en Irak, des affrontements ont opposé le groupe extrémiste aux troupes du régime, notamment dans le nord du pays. La guerre en Syrie a fait plus de 170'000 morts, selon l'OSDH.

Neuer Inhalt Horizontal Line