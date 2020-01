Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) s'est félicité de l'"extraordinaire" travail d'équipe. Il a remercié le comité d'organisation et tout particulièrement Virginie Faivre, présidente des JOJ Lausanne 2020, à qui il a tiré un grand coup de chapeau.

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 de Lausanne ont été un succès sportif et public, selon les organisateurs. Les douze jours d'activités sportives et culturelles ont attiré plus de 640'000 spectateurs sur les sites des compétitions et en ville de Lausanne.

Ces Jeux de la Jeunesse ont été "un immense succès", a déclaré mardi au siège du CIO à Lausanne Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO). "Nous sommes très reconnaissants de la ville de Lausanne, du canton de Vaud et de la Suisse d'avoir su créer une atmosphère et un esprit olympiques fantastiques", a-t-il affirmé. Il a salué "l'hospitalité et la fraternité" des Suisses.

Face à ces louanges et la question de savoir si la Suisse devait se porter une nouvelle fois candidate à des Jeux olympiques, M. Bach a simplement répondu que "c'est désormais dans les mains des Suisses", à eux de décider. Mais d'ajouter, sibyllin: "La porte est ouverte et il n'y a pas besoin de venir frapper".

Egalité hommes-femmes

"Au total, plus de 640'000 spectateurs ont assisté à ces Jeux, dont 200'000 visiteurs dans les rues de Lausanne pour les différentes animations sportives et culturelles", a affirmé Virginie Faivre. Les épreuves sportives en tant que telles ont attiré plus de 350'000 personnes sur les sites de compétition, a-t-elle précisé.

Elle a tenu à remercier cet enthousiasme du public, et notamment pour les matchs de hockey sur glace à la patinoire de Malley joués plusieurs fois à guichets fermés. Les cérémonies de remises des médailles ont attiré une moyenne de 2000 personnes dans le quartier du Flon, ont encore détaillé les organisateurs. La cérémonie d'ouverture avait, elle, réuni 7900 personnes à Malley.

Ils ont également rappelé que pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, une égalité parfaite entre compétiteurs hommes et compétitrices femmes a été atteinte.

Pour cette 3e édition hivernale des JOJ, après ceux d'Innsbruck en 2012 et ceux de Lillehammer en 2016, une délégation record de 1872 athlètes de 15 à 18 ans (dont 112 Suisses) de 79 pays ont pris part à la manifestation, disputées sur huit sites (dont un en France). Au total, 81 compétitions dans huit sports et seize disciplines ont eu lieu sur douze jours.

Transports publics très sollicités

Les organisateurs ont en outre souligné que pour la première fois dans ces JOJ, 80% des délégations ont utilisé les transports publics. Le métro Lausannois (m2) a par exemple transporté plus d'un million de personnes, soit 30% de plus que l'an dernier à la même période. Lors des deux dimanches de ces JOJ, les Transports lausannois (tl) ont même observé une hausse de 60% des usagers sur ces mêmes deux jours en 2019.

Ces JOJ se voulaient innovants, responsables et précurseurs des réformes et évolutions futures. Lausanne 2020 a ainsi introduit le ski alpinisme et des essais de formats nouveaux, tel le tournoi de hockey sur glace par équipes multi-nations à 3 contre 3. M. Bach a tiré un premier bilan positif de ces expériences.

Ces JOJ devaient aussi permettre d'apporter aux sceptiques la preuve du bien-fondé de la nouvelle orientation du CIO, l'Agenda-2020: fin du gigantisme par l'utilisation d'installations déjà existantes et pérennes. Pari réussi au niveau de la durabilité et du respect de l'environnement, selon le patron du CIO.

Interrogés sur ce qui n'avait pas fonctionné, les organisateurs n'ont relevé aucun problème, souci ou dysfonctionnement majeur. Les préparatifs à la cérémonie d'ouverture avaient toutefois été marqués par un grave accident. Une artiste patineuse russe de 35 ans avait été victime d'une chute de cinq mètres sur la patinoire de Malley. Son état de santé est "jugé stable", ont indiqué mardi à Keystone-ATS les organisateurs.

Animations en ville

Durant ces JOJ de Lausanne, plus de 300 animations culturelles et sportives gratuites ont aussi donné un visage particulier au centre-ville. "Lausanne en Jeux!" aura permis au public de s'adonner au ski depuis la place St-François, à l'escalade sous les arches du Grand Pont, au saut à ski au Flon ou encore à la luge à la rue Jean-Jacques Mercier.

Des concerts ont eu lieu chaque jour de la quinzaine sur la scène du Flon. Sept musées, quatre théâtres et la Cinémathèque ont participé culturellement à l'évènement.

