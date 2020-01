Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 de Lausanne ont été un succès sportif et public, selon les organisateurs. Les douze jours d'activités sportives et culturelles ont attiré près de 650'000 spectateurs sur les sites des compétitions et en ville de Lausanne.

"Nous sommes reconnaissants de la ville de Lausanne, du canton de Vaud et de la Suisse d'avoir su créer une atmosphère et un esprit olympiques fantastiques", a déclaré Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO). Il a salué des JOJ innovants, responsables, durables et précurseurs des évolutions et réformes futures. Il s'est aussi félicité d'un excellent travail d'équipe en remerciant le comité d'organisation.

"Au total, plus de 640'000 spectateurs ont assisté à ces Jeux, dont 200'000 visiteurs dans les rues de Lausanne pour les différentes animations sportives et culturelles", a affirmé Virginie Faivre, présidente des JOJ Lausanne 2020.

Pour cette 3e édition hivernale, une délégation record de 1872 athlètes de 15 à 18 ans (dont 112 Suisses) ont pris part à la compétition, disputées sur huit sites (dont un en France).

