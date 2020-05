Contrairement aux éditions précédentes, les 42es Journées littéraires de Soleure n'auront pas lieu en version analogue. Le public peut toutefois s'inscrire en nombre limité pour assister et participer aux entretiens diffusés en vidéoconférence durant le week-end de l'Ascension (archives).

L'édition 2020 des Journées littéraire de Soleure est purement numérique, coronavirus oblige. En contrepartie, elle s'allonge d'une semaine, grâce à des contributions d'auteurs en ligne dès ce jeudi. Elle se terminera de manière interactive le week-end de l'Ascension.

Les 42es Journées littéraires de Soleure auraient dû ouvrir leurs portes à un large public du 22 au 24 mai. Elles devront toutefois se passer de leurs fidèles visiteurs (18'000 l'an dernier) en raison des restrictions sanitaires ordonnées par le Conseil fédéral.

Au lieu de baisser les bras, les organisateurs du grand rendez-vous de la littérature suisse profitent de l'occasion pour innover. Dès le 14 mai, le festival accueille sur son site en ligne des auteurs et des adaptateurs qui y présentent leurs livres et y publient des textes. "Ce sera une grande plate-forme pour livres, auteurs et libraires", indique le directeur Dani Landolf à Keystone-ATS.

Du 22 au 24 mai, les rendez-vous habituels des Journées littéraires seront diffusés en direct sur Internet. Un nombre limité de lecteurs peuvent s'inscrire pour assister aux lectures et débats par vidéoconférence. Ils pourront aussi intervenir en direct. Le site en ligne du festival sera réparti en plusieurs espaces correspondant aux évènements et lieux analogues de la manifestation.

Parmi les auteurs francophones, le festival compte la présence de Cléa Chopard, Pascal Janovjak, Clara Molloy, Henri-Michel Yeré, Odile Cornuz et Antoinette Rychner. Par ailleurs, le Prix suisse du livre jeunesse sera remis pour la première fois, à l'occasion des Journées littéraires, le samedi 23 mai. Il est doté de 10'000 francs. L'évènement est lui aussi diffusé en ligne.

