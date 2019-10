Il y aura une baisse d'impôt cette année dans le canton du Jura. Les citoyens ont rejeté dimanche à une large majorité une modification de la loi d'impôt qui prévoyait une suspension de la baisse fiscale en 2019, suivant en cela l'UDC qui avait lancé le référendum.

Les citoyens n'ont donc pas suivi la recommandation du Gouvernement et du Parlement en rejetant par 12'854 voix contre 9630 cette révision législative. Cela se traduit par un manque à gagner estimé à 2,48 millions de francs pour l'Etat, à 1,73 million de francs pour les communes et à 175'000 francs pour les paroisses.

Le canton comptait sur ces rentrées pour faire face à une situation délicate, les finances publiques étant à la peine. Avec le rejet de cette révision, le budget 2020 devra être revu avec un effort supplémentaire de 2 millions de francs.

Le Gouvernement avait pourtant assuré que cette non-diminution de la facture fiscale était supportable pour la majorité des Jurassiens. Le comité de l'association jurassienne des communes estime que ce résultat débouchera soit sur des suppressions de prestations, soit sur une hausse des taxes pour combler la perte financière.

La participation au scrutin s'est élevée à 41,8%.

Troisième report

En 2004, les citoyens jurassiens acceptaient une révision de la loi d'impôt instaurant une baisse linéaire de l'imposition des revenus des personnes physiques de 1% par an sur la période de 2009 à 2020. Mais en 2015 et 2017, la baisse a été reportée d'un an.

En décembre dernier, le Parlement acceptait sur recommandation du Gouvernement un 3e report de la baisse de la pression fiscale pour 2019 en raison de recettes jugées insuffisantes. La mesure de baisse linéaire de la fiscalité devait reprendre de 2020 à 2023.

Référendum de l'UDC

Un comité référendaire, emmené par l'UDC, a dénoncé cette mesure, estimant que le contribuable jurassien se faisait "spolier" de quelque 20 millions de francs en raison des reports de 2015 et 2017. Durant la campagne, il a déclaré qu'il était temps de dire "stop à des ponctions supplémentaires".

Ce comité référendaire reprochait au Gouvernement de n'avoir fait aucun effort au cours des 15 dernières années pour améliorer la situation financière du canton. Pour lui, les autorités n'ont pas pris au sérieux la décision populaire de 2004.

