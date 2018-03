Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

03. mars 2018 - 14:57

Une Tour de terre de plus de 6 mètres de haut, confectionnée avec 9000 sacs de terreau, a été créée dans le cadre d'Habitat-Jardin, à l'occasion de la présentation des résultats du concours Lausanne Jardins 2019.

Les résultats du concours pour l'édition 2019 de Lausanne Jardins 2019 ont été dévoilés samedi à Beaulieu lors de l'ouverture du salon Habitat-Jardin. Le jury a primé 25 jardins parmi 136 propositions venues du monde entier.

L'ensemble des projets est exposé jusqu'au 11 mars à Beaulieu Lausanne. Les visiteurs pourront également explorer la Tour de terre, un édifice de plus de six mètres de haut, composé de 9000 sacs de terreau soigneusement empilés. Coiffé d'un jardin de 800 végétaux, il a été créé expressément pour l'événement, indique la Ville de Lausanne samedi dans un communiqué.

La prochaine édition de Lausanne Jardins prévoit l'éclosion d'une vingtaine de jardins le long de la ligne de bus 9. Elle est consacrée au thème de la pleine terre. Parmi les 25 idées récompensées par le jury, la plupart deviendront jardin au cours de l'été 2019.

Jet d'eau, monolithes organiques ou tableaux vivants, les projets venus de Suisse, d'Espagne, de Russie et plus loin encore proposent des jardins pour s'embrasser ou boire le thé. Mais aussi repenser l'espace public et la nature en ville, voire même la densifier.

