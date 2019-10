Zurich peut encore battre Berne ! Les Lions ont cueilli leur premier succès devant les Bernois depuis avril 2018 à la faveur d'une victoire 3-2 au Hallenstadion arrachée dans la prolongation.

Devant 10'500 spectateurs. Marcus Krüger a donné la victoire à ses couleurs alors qu'il ne restait plus que 25 secondes à jouer dans la prolongation. Ce but est le premier du Champion du monde suédois en National League. Il permet surtout aux Lions de s'imposer enfin contre les Bernois après six défaites de rang.

Menés 2-0, les Lions sont revenus dans le match grâce à Simon Bodenmann et à Roman Wick. Avec ce succès, ils s'emparent seuls de la tête du classement avec deux points d'avance sur Bienne.

