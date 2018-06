Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les loyers dans les cantons de Genève et de Vaud se sont contractés de 0,7% en mai, plus que la moyenne nationale (archives).

Les loyers sont restés quasiment inchangés en Suisse pendant le mois de mai. Ils ont cependant légèrement reculé dans les cantons de Vaud et de Genève, a indiqué mardi le portail immobilier homegate.ch dans son relevé mensuel.

En moyenne nationale, les prix de la location ont à peine baissé de 0,3% sur un an, l'indice compilé par le site internet et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) restant à 113,5 points.

Le mois de mai vient ainsi confirmer la tendance baissière observée pour les loyers depuis janvier.

Des variations importantes ont cependant été observées en fonction des cantons.

Forte baisse au Tessin

Alors que le Tessin (-1,9%) et le canton de Lucerne (-0,8%) ont affiché les replis les plus élevés pendant le mois sous revue, ceux de Soleure (+0,4%), de Bâle-Ville et Bâle-Campagne (+0,3%) ainsi que Zurich (+0,3%) ont enregistré une progression.

Du côté romand, les cantons de Genève et de Vaud ont vu les loyers se contracter de 0,7% en mai par rapport au même mois de l'année précédente.

Les données de homegate.ch viennent partiellement confirmer celles d'un autre portail immobilier, Immoscout24. Ce dernier a constaté en mai une baisse de 0,7% sur un an des prix des locations.

