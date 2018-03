Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2011 13:25 21. juin 2011 - 13:25

Les activités liées à la protection de l'environnement affichent un vif essor en Suisse. Elles ont progressé en moyenne de 6,3% par an depuis 2001, soit un taux de croissance deux fois plus élevé par rapport aux 3,2% de l'économie dans son ensemble sur cette période.

Les secteurs concernés représentent actuellement pas moins de 116'000 emplois en Suisse, a indiqué le WWF en présentant mardi à Zurich devant la presse une analyse des marchés de l'environnement mandatée par son centre de formation. Ils assurent d'ores et déjà un chiffre d'affaires annuel de 29 milliards de francs.

Et ces activités revêtent encore un fort potentiel de création d'emplois. L'organisation de protection de l'environnement l'évalue ainsi à quelque 53'000 postes à l'horizon 2020. Cette année-là, le chiffre d'affaires devrait d'ailleurs atteindre 57 milliards de francs.

La construction devant

Dans le détail, il apparaît que la tendance est soutenue par plusieurs marchés de l'environnement, selon la terminologie du WWF. A commencer par le secteur de la construction écologique, qui présente un taux de croissance sur dix ans de 47%.

Derrière, on trouve les fonds durables (+31%), qui rassemblent les investisseurs soucieux d'environnement, les énergies renouvelables (+13%) et l'industrie alimentaire biologique (+6%). En revanche, la mobilité durable affiche une poussée plus modeste limitée à 3% depuis 2001.

L'essor rapide de ces branches n'est pas sans effet sur le niveau de qualification de la main-d'oeuvre. "Cette croissance nécessite le développement de compétences environnementales dans le domaine professionnel", a relevé Helene Sironi, responsable de la formation continue au centre de formation du WWF.

Mme Sironi s'est montrée convaincue que "chaque profession a le potentiel d'apporter une contribution à l'environnement". Ce qui prouve que le spectre des activités concernées est pour le moins large. Toutes les études concluent à l'existence d'un avenir prometteur.

