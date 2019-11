Des badauds qui assistent à un incendie dans le port de Bâle, une petite fille en pleurs à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis: ces photographies, lauréates du Swiss et World Press Photo, sont à voir au Musée national suisse à Prangins (VD).

Le Château de Prangins expose dès vendredi le meilleur du photojournalisme suisse et mondial de 2018. L'accrochage montre que les photos de presse sont plus que de simples images. Prises sur le vif et pourtant bien construites, elles invitent à réfléchir à des problématiques majeures de société, explique le musée.

Le cliché qui a remporté le Swiss Press Photo 2019 l’illustre à merveille. Signé Stefan Bohrer, il montre un incendie qui s’est déclaré dans une entreprise de logistique dans le port de Bâle. Ce n’est pas simplement cet événement qui fournit matière à discussion, mais les badauds qui contemplent la scène comme s’ils assistaient à un spectacle, l’un d’eux s’empressant de faire un selfie.

Le concours a récompensé une quinzaine de photographes: Stefan Bohrer dans la catégorie actualité, mais aussi Christian Merz pour sa photo de Saint-Nicolas qui entrent dans une prison pour rendre visite à des détenus ou Anthony Anex pour son portrait de Pipilotti Rist. Laurent Gilliéron l'emporte dans la catégorie sports avec une image du footballeur Granit Xhaka faisant le symbole du drapeau albanais.

John Moore, lauréat du World Press Photo 2019, a lui aussi capturé un instant particulier. À la frontière du Texas, une petite fille assiste en pleurs au contrôle de sa mère par les autorités américaines. Aux États-Unis, cette image a soulevé un débat houleux: de nombreux parents ont en effet été séparés de leurs enfants lors de leur tentative de passer illégalement la frontière, rappelle le musée.

Pour ce concours international, les images primées ont été sélectionnées parmi plus de 78'000 photos prises par 4738 photojournalistes et photographes documentaires. L'exposition propose un condensé de l'année écoulée. Elle est à découvrir jusqu'au 8 décembre. Le volet suisse est visible jusqu'au 23 février.

