Avec les victoires de Adrian Heidrich/Mirco Gerson et de Nina Betschart/Tanja Hüberli, les têtes de série no 1 se sont imposés aux Championnats de Suisse à Berne.

Pour Heidrich/Gerson, il s'agit du premier titre tandis que Betschart/Hüberli fêtent leur deuxième sacre de suite.

Chez les messieurs, Adrian Heidrich et Mirco Gerson étaient les grands favoris pour le titre après le renoncement sur blessure de Nico Beeler. Ce dernier, qui avait remporté le titre l'an dernier avec son compère Marco Krattiger, a dû déclarer forfait en raison d'une lésion à la cheville. Le Zurichois Heidrich et son coéquipier bernois Gerson ont tenu leur rang malgré la pression pour fêter leur premier sacre. Ils n'ont concédé qu'un seul set sur le chemin du titre. En finale, ils ont battu en une grosse demi-heure Gabriel Kissling/Michiel Zandbergen (21-10 21-13).

Chez les dames, la compétition s'annonçait bien plus équilibrée que chez les messieurs. Tant Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré et les tenantes du titre Nina Betschart/Tanja Hüberli pouvaient nourrir les plus hautes ambitions. Comme attendu, les deux duos se sont affrontés en finale. Betschart/Hüberli ont trouvé la clé pour s'imposer 21-16 12-21 15-9.

L'exploit n'est pas mince pour Betschart/Hüberli face à la meilleure paire helvétique sur la scène internationale cette année. Heidrich/Vergé-Dépré avait remporté le tournoi 4 étoiles de Moscou sur le World Tour, quelques jours après avoir pris la quatrième place aux Championnats d'Europe. "Nous avons dû lutter fort pour le titre, c'est pourquoi c'est encore plus beau", relevait Hüberli au terme de la finale.

