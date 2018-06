Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

17 juin 2018 - 06:55

L'odyssée de l'Aquarius aura duré neuf jours et 1500 km en mer Méditerranée (archives).

Les 630 migrants secourus par le navire humanitaire Aquarius, ont commencé à arriver dimanche matin à l'aube en Espagne, au terme d'une odyssée éprouvante de neuf jours et 1500 kilomètres en mer. 629 migrants principalement africains sont à bord.

Un premier bateau transportant une partie de ces migrants, le navire italien Dattilo, est entré dans le port de Valence, un peu avant 06h30 GMT (en Suisse). Les autres les suivront d'ici 12h00, selon les prévisions des autorités régionales, à bord de l'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, et d'un autre navire militaire italien, l'Orione.

Pour ces 450 hommes, 80 femmes dont au moins 7 enceintes, 89 adolescents et onze enfants de moins 13 ans rêvant d'une vie meilleure en Europe, l'arrivée à Valence marque la fin d'un voyage éprouvant de 1500 kilomètres durant lequel ils auront été le catalyseur des profondes fractures au sein de l'Union Européenne sur la question migratoire.

Tentes, ambulances, bénévoles

Certains d'entre eux doivent être accueillis en France, après l'examen de leur situation en Espagne, avait annoncé le gouvernement espagnol samedi.

Sur le port de Valence, des tentes ont été montées et des ambulances pré-positionnées pour accueillir les migrants. Une banderole clamant "Bienvenue chez vous", dans différentes langues, a été déployée alors que l'arrivée de l'Aquarius a déclenché un élan de solidarité.

Au total, le dispositif mis en place pour cet accueil exceptionnel mobilise 2320 personnes dont environ 1000 bénévoles et 470 traducteurs. L'événement est ultramédiatisé, avec plus de 600 journalistes accrédités.

Le refus de l'Italie et de son ministre de l'intérieur Matteo Salvini (Ligue, extrême droite), homme fort du gouvernement, d'accueillir l'Aquarius a en effet plongé l'Europe dans une nouvelle crise sur la question migratoire et déclenché une passe d'armes diplomatiques entre la France et l'Italie.

Le président français Emmanuel Macron a ainsi dénoncé la "part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien" de Rome qui a indiqué en réponse refuser de recevoir les "leçons hypocrites de pays ayant préféré détourner la tête en matière d'immigration".

