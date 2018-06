Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les violations identifiées par la Commission d'enquête internationale de l'ONU sur le Burundi durant la campagne référendaire sont dues "principalement" aux milices. Les membres de cette instance se sont dits à Genève "extrêmement préoccupés" par ces groupes.

La Commission d'enquête avait déjà dénoncé en mars dernier de la torture et de nombreux mauvais traitements avant le référendum de mai. Elle visait les fonctionnaires et les milices.

Devant le Conseil des droits de l'homme mercredi, l'instance de trois personnes présidée par Doudou Diene a précisé que les abus s'étaient poursuivis jusqu'au scrutin. Des déclarations dénoncées à nouveau par l'ambassadeur burundais, dont le pays ne collabore plus avec la Commission et qui a répété que des poursuites judiciaires pourraient être lancées contre des membres de l'enceinte.

Celle-ci a surtout détaillé mercredi "l'importance" prise par ces jeunes du parti au pouvoir avec la "complicité" et l'approbation des fonctionnaires. Mais ces milices oeuvrent aussi dans certains cas d'eux-mêmes, "sans être inquiétés". Parmi les reproches, elles "harcèlent, contrôlent et intimident la population" ou "mènent des opérations de police hors du cadre prévu par la loi".

La Commission ne se prononce par sur les déclarations du président Pierre Nkurunziza selon lesquelles il ne se représenterait pas en 2020, malgré la possibilité désormais de briguer à nouveau deux mandats. Mais elle a dit devant la presse vouloir évaluer l'impact de l'adoption du référendum constitutionnel sur les abus des droits de l'homme, l'impunité et la collaboration avec les mécanismes des droits de l'homme.

Les violences liées au contexte électoral en 2015 au Burundi auraient fait au moins 1200 tués et plus de 400'000 réfugiés, selon la Cour pénale internationale (CPI). Des spécialistes internationaux avaient obtenu récemment un accès avant de devoir quitter le territoire quelques semaines plus tard. Et le nouveau rapport final de la Commission, qui a ciblé en 2017 des abus équivalents à des crimes contre l'humanité, est attendu dans les prochains mois.

