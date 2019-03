Les militaires de l'armée suisse ont accompli 5,4 millions de jours de service en 2018, soit environ 170'000 de moins qu'une année auparavant. Les dépenses ont atteint 180,7 millions de francs, contre 195,1 en 2017.

Au total, 184'526 jours ont été consacrés au service des engagements et à des prestations d'appui (211'865 en 2017). Les prestations ont été moins nombreuses dans le service de la promotion de la paix, les effectifs de la SWISSCOY au Kosovo ont été réduits, explique lundi le Département fédéral de la défense (DDSP). L'armée n'a pas non plus été déployée lors de manifestations comme les Championnats du monde de ski en 2017 à St-Moritz (GR).

L'an dernier, 64'388 jours de service ont été accomplis en faveur d’engagements subsidiaires de sûreté, contre 63'403 l’année précédente. Pour la promotion de la paix à l'étranger, l'armée a servi 97'714 jours, contre 114'078 une année auparavant.

Les militaires suisses ont également été engagés 93 jours lors de catastrophes (464 en 2017). Dans le cadre du service de police aérienne, les Forces aériennes ont effectué 16 (contre 36 en 2017) "hot missions" (interventions) et 245 (contre 292 en 2017) "live missions" (contrôles d’aéronefs d’Etat).

Les dépenses englobent la solde, la subsistance, le logement, les déplacements, les prestations de service, les dommages aux cultures et aux biens.

