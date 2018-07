Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

4 juillet 2018

Les Millenials sont plus nombreux que les baby-boomers à Zurich (archives).

Dans le canton de Zurich, les baby-boomers se voient dépassés en nombre. Comme ailleurs en Suisse, ils dominaient la pyramide des âges depuis plus d'un demi-siècle. La génération née en 1980 y est désormais la plus nombreuse.

À l'échelle nationale, l'année de naissance 1964 reste la plus représentée, indique une étude de l'office cantonal zurichois de la statistique publiée mercredi. Mais ce n'est plus le cas dans le canton de Zurich, où les premiers "Millenials" dépassent les baby-boomers, comme déjà à Bâle-Ville.

Cette évolution résulte principalement de la forte immigration de jeunes au cours des dernières années, expliquent les statisticiens zurichois. Centres économiques et de hautes-écoles, les villes de Zurich et de Winterthur attirent en particulier les nouveaux arrivants.

En ville de Zurich, la population s'avère en moyenne beaucoup plus jeune que dans le reste du canton. Ceci non seulement en raison de l'afflux de jeunes, mais aussi parce que les familles et les personnes âgées quittent la ville.

Dans les autres zones du canton, les 45 ans et plus prédominent. Si l'immigration a pour effet de "rajeunir" la population zurichoise, elle ne peut toutefois pas stopper le vieillissement démographique.

