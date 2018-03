Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 février 2018 10:13 14. février 2018 - 10:13

Les personnes de moins de 18 ans ne devraient plus avoir accès aux solariums. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation jusqu'à fin mai un projet pour renforcer la protection de la population contre les rayonnements dangereux.

L’accès aux solariums doit être interdit aux mineurs car les radiations risquent, à long terme, de provoquer le cancer de la peau, justifie le gouvernement. Il s'agit aussi de renforcer les contrôles et l'information relatifs aux dangers d'un excès de rayons ultraviolets. Les cantons devront effectuer les contrôles.

Les traitements cosmétiques avec des lampes flash et des lasers de forte puissance seront mieux encadrés. Il faudra un certificat de compétences pour effectuer treize traitements dont l'épilation au laser. La formation du personnel qualifié incombera au secteur des soins esthétiques.

Verrues et grains de beauté

Les traitements au laser tels que l’élimination de verrue resteront l'apanage des médecins. Mais il sera désormais interdit d’éliminer des grains de beauté au moyen du laser et des tatouages au moyen de lumière intense pulsée.

Le public doit également être protégé contre les effets nocifs du son et des rayons laser. La Confédération contrôlera désormais que les prescriptions égales sont respectées dans les manifestations concernés.

Les pointeurs laser dangereux pour les yeux et la peau et éblouissant les pilotes d’avion ou les conducteurs de locomotive sont de plus en plus nombreux. Afin d’éviter ces risques, seuls ceux de classe 1 seront encore autorisés en Suisse.

