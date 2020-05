Les Montreusiens se prononceront le 27 septembre sur le nouveau projet de sécurisation et de rénovation du centre des congrès (2m2c). Le scrutin, initialement prévu le 17 mai, avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

La municipalité a décidé de reporter cette votation au prochain dimanche de votation fédérale, soit le 27 septembre, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Cette proposition a été acceptée par tous les partis représentés au Conseil communal.

Pour mémoire, un premier projet de sécurisation et de rénovation avait été refusé en votation populaire le 10 février 2019. Ce scrutin avait ensuite été annulé car une partie du matériel de vote pour les étrangers n'avait pas été acheminée à temps.

La ville, les partis et les comités en faveur et contre le premier projet ont ensuite remis l'ouvrage sur le métier. Une nouvelle mouture a été concoctée et facilement adoptée par le Conseil communal le 26 février dernier. Celle-ci prévoit un budget revu à la baisse de 9 millions, ramenant l'investissement de la commune à 21 millions de francs, précise le communiqué. Le montant total du plan de financement du projet s'élève à 78 millions de francs.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram