Des pieux de peuplier et de frêne taillés à la hache ont été découverts près des mystérieux amas de pierres découverts en 2015 dans le lac de Constance.

Les mystérieux amas de pierres découverts en 2015 au fond du lac de Constance sont 2000 ans plus âgés qu'on ne le pensait. Selon les archéologues, ils ont été érigés il y a 5500 ans.

Ces tas de pierres faisaient très probablement partie de constructions lacustres, a indiqué vendredi le Service archéologique du canton de Thurgovie. Les plongeurs ont retiré des eaux près d'Uttwil (TG) des pieux de peuplier et de frêne taillés à la hache qui se trouvaient à proximité des amas de pierres.

C'est "une découverte sensationnelle", écrit le Service thurgovien d'archéologie. Au cours des prochains mois, un rapport complet sera établi. Des experts vont évaluer toutes ces trouvailles et un document scientifique sera publié.

Les tas de pierres ont été repérés lors de mesures de profondeur du lac en 2015. Ils sont situés entre Romanshorn (TG) et Bottighofen (TG). Leur diamètre est de 15 à 30m et ils se trouvent entre 3 et 5 m sous la surface de l'eau. Ils sont placés à distance assez régulière parallèlement à la rive.

