Les New Jersey Devils et leur attaquant suisse Nico Hischier disputeront un match de préparation en Suisse le lundi 1er octobre contre Berne.

Le coup d'envoi est fixé à 19.30. Le match sera retransmis en direct par Teleclub sur sa chaîne gratuite.

Berne avait déjà affronté une équipe de NHL par le passé. Le 30 septembre 2008 devant plus de 16'000 spectateurs, les New York Rangers avaient donné la leçon 8-1 (!) aux joueurs de la capitale, dirigés alors par John van Boxmeer pour la première rencontre entre un club suisse et un club de NHL.

La venue des Devils à Berne permettra à Nico Hischier de retrouver une enceinte qu'il a un peu fréquentée lors de la saison 2015-2016 lorsqu'il avait 16 ans. Le Haut-Valaisan avait disputé 15 matches en National League sous les couleurs bernoises. La franchise du New Jersey compte un deuxième joueur helvétique en la personne du défenseur Mirco Müller.

La location pour ce match débutera le lundi 12 mars chez Ticketcorner.

