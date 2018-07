Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les oiseaux insectivores mangent bon an mal an 500 millions de tonnes d'insectes, araignées et autres mille-pattes, selon des calculs de zoologues bâlois. Ils jouent ainsi un rôle considérable pour limiter les ravageurs des cultures.

Ces chercheurs de l'Université de Bâle, associés à des confrères américains et turcs, ont également estimé le poids total des oiseaux insectivores de la planète à 3 millions de tonnes. Il en existe 6000 espèces vivant dans différents écosystèmes.

C'est en particulier à la période de reproduction que des milliards d'insectes sont consommés pour nourrir les petits, notamment des chenilles et coléoptères potentiellement néfastes aux végétaux.

"Cela signifie que les oiseaux - tout comme les araignées et les fourmis - fournissent au niveau mondial une contribution essentielle à la limitation du nombre des insectes s'attaquant aux plantes", souligne le responsable de l'étude Martin Nyffeler, cité mardi dans un communiqué de l'Université de Bâle.

A titre de comparaison, les proies mangées par les araignées au niveau planétaire, des insectes en grande partie, représentent 400 à 800 millions de tonnes par an. L'être humain, lui, mange 400 millions de tonnes de viande et de poisson. Ces travaux sont publiés dans la revue The Science of Nature.

